Чемпіонка Європи і світу з бодібілдингу серед спортсменів-любителів Вікторія Погребняк продовжує радувати своїх шанувальників

Спортсменка виклала на своїй сторінці в Іnstagram відверте фото, де вона світить стегнами. Погребняк позує в помаранчевому бікіні, демонструючи пружні форми та косу до пояса. Шанувальники оцінили накачані ноги бодібілдерши.

«Приголомшливо! Це виглядає так здорово!», «Моя улюблена мускулиста красуня», «Абсолютна краса», «Класний вид», «Хороші помідори», - коментують фото підписники.

Вікторія Погребняк не вперше ділиться відвертими фото в соціальних мережах. Раніше спортсменка також викладала фото своїх накачаних ніг та інших частин тіла.

У Вікторії майже 70 тисяч підписників у Іnstagram та 2119 публікацій. 30-річна бодібілдерша проживає у Полтаві. Після закінчення сільгосп академії почала професійно займатися фітнесом, неодноразово займала призові місця на міжнародних змаганнях.

Нещодавно Politeka, повідомляла, що знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук знялася у відвертій фотосесії. Відобразила красу українських спортсменів в незвичному образі відомий фотограф Оксана Гаєва

Спортсменка виклала фото в Instagram підписавши пост «Світ врятує тільки любов. До своєї землі, до себе, до людей, до всього живого, до всесвіту і нашої свідомості. Тільки усвідомлення, що ми все за одне, що ми всі ходимо під одними і тими же зірками викорінить злобу. Ще в інституті моя викладач по психології сказала: «Світ руйнують деструктивні дії однієї людини» і, на жаль, це правда. Бути небайдужими до своїх близьких, уважними до виховання дітей, бути просто небайдужими до всього. Об'єднатися - тільки так».

Шанувальники легкоатлетки залишилися в захваті ділячись своєю думкою в коментарях: «Як, же це неймовірно красиво. Обожнюю, ваші роботи», «Кожна фотосесія-як кадри з фільму. нереально круто», «Дуже чуттєво!», «Боже!!! Як це красиво!».

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