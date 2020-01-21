Лікар семиразового чемпіону "Формули-1" Міхаеля Шумахера Нікола Аччарі розкрив подробиці стану гонщика

Італійський нейрохірург заявив, що гонщик серйозно деградував.

"Ми повинні розуміти, що він зараз зовсім не схожий на того, хто виступав на автодромах. Він дуже змінився, його організм, м'язи, скелет серйозно деградували. Нічого спільного з тим, яким ми його пам'ятаємо, немає. Все через черепно-мозкової травми", – сказав Аччари виданню Daily Mail.

Нагадаємо, що 29 грудня 2013 року катаючись на лижах у французьких Альпах, на курорті в Мерібелі, Шумахер впав і вдарився головою об каміння. Через деякий час Міхаель впав у кому. Легенда Формули-1 отримав черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом. Захисний шолом, в якому знаходився гонщик, не зміг врятувати його від страшної травми. З часом дружина Шумахера забрала його додому, де він проходить реабілітацію.

Міхаель Шумахер продовжує отримувати всебічну медичну допомогу та догляд. Вартість всіх необхідних для відновлення процедур оцінюється в більш ніж 50 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Сім'я Шумахера витратила на його лікування 16 мільйонів євро і змушена була продати будинок в Норвегії і літак спортсмена.

Також повідомляється, що німецький гонщик живе разом з родиною в основній частині свого будинку в Швейцарії на березі Женевського озера, а не в спеціальній прибудові, яка була обладнана під лікарняну палату.

Раніше повідомлялося, що стан здоров'я семиразового чемпіона Формули-1 покращився, і він більше не прикутий до ліжка. Крім того, легендарний гонщик вже може дихати самостійно без допомоги спеціального обладнання.

Нагадаємо, раніше з’явилося останнє інтерв’ю Шумахера, записане за місяць до трагічного спуску, але яке не встигли опублікувати.

Як повідомляла Politeka, Мік Шумахер, чемпіон європейської Формули-3 і син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, стане учасником традиційної Гонки чемпіонів.

Також Politeka писала, що найближчим часом Шумахера перевезуть зі Швейцарії в новий будинок в Іспанії.