Еліна Світоліна порадувала своїх шанувальників на турнірі "великого шолому" Australian Open

Після перемоги першої ракетки України, у першому колі змагань, над британкою Кеті Бутлер, вболівальниця українки покликала Світоліну до трибун і попросила сфотографуватися. Прихильниця віддала спортсменці свій телефон, і Еліна виконала її прохання. Селфі було зроблено на тлі українського прапору, який вболівальниця тримає в руках. Глядачі залишилися в захваті, що Світоліна так легко йде на контакт з уболівальниками. Відео забавного епізоду виклав офіційний Тwitter Australian Open.

У другому колі турніру 5-я сіяна українка зіграє з американкою Лорен Девіс. Матч відбудеться 23 січня о 13:00.

Нещодавно ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна провела незвичайну фотосесію. Українська тенісистка взяла участь у фотосесії від Nike. Світоліна позує в яскравому одязі від фірмового бренду, який підкреслює витончену фігуру спортсменки. Шанувальники Еліни в Іnstagram обсипають тенісистку компліментами в коментарях: «Чудово», «Як героїня казки», «Еліна – ви дуже гарна», «Просто карколомна», «Удачі вам на Australian Open».

Також ми повідомляли, що Світоліна показала своє секретне місце з незвичайного ракурсу. Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками фото з готельного номера в Дубаї.

Тенісистка прямо в кімнаті зайнялася йогою і оригінально підписала свої вправи. "Займаюся йогою або замеряю кімнату?", - жартома запитала Еліна в Instagram. До речі, краща українська тенісистка Еліна Світоліна продемонструвала шанувальникам нове яскраве фото.

Нагадаємо, що Світоліна вразила гарячим фото, виставивши напоказ соковиті форми.

Як повідомляла Politeka, Світоліна без сорому оголила свою головну гордість в гарячій фотосесії.

Також Politeka писала, що найкрасивіші дівчата українського спорту захоплюють вишуканістю.