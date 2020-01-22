Альпіністка не забуває про батьківщину навіть самих холодних куточках світу.

Сьогодні, 22 січня, український народ святкує День Соборності України

До свята Національний Антарктичний науковий центр опублікував відео, на якому українська альпіністка Оксана Литинская співає гімн України на вершині гори Вінсон. «Вона стала другою українкою, яка виконала альпіністську програму "Сім вершин" - зійшла на найвищі вершини семи частин світу. «На вершині Вінсона температура повітря була -30 градусів, а в наметі, в якому ми жили, доходило до -20 градусів у пікові періоди часу, коли сонце заходило за гори, і -8 градусів на вулиці, коли сонце яскраво світило», - згадує вона», - свідчить підпис до відео в Facebook.

Гора Вінсон ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ До Вашої уваги виконання нашого гімну на найвищій точці Антарктиди - горі Вінсон Оксаною Літинською (грудень 2019 р.). Вона стала другою українкою, яка виконала альпіністську програму "Сім вершин" – зійшла на найвищі вершини семи частин світу. «На вершині Вінсона температура повітря була –30 градусів, а в наметі, у якому ми жили, доходило до –20 градусів у пікові відрізки часу, коли сонце заходило за гору, і –8 градусів надворі, коли сонце яскраво світило» - згадує вона. Дякуємо за наданий вперше матеріал! Gepostet von Національний антарктичний науковий центр am Mittwoch, 22. Januar 2020

Під відео альпіністка залишила свій коментар: «Пишаюся, що заспівала український гімн на Винсоні! Якість виконання списую на висоту і холод, а не власні музичні здібності».

Нагадаємо, що найвищу точку Антарктиди, гору Вінсон Оксана Литинська і її чоловік Денис Угрін підкорили 27 грудня 2019 року.

Раніше ми писали, що Еліна Світоліна порадувала своїх шанувальників на турнірі "великого шолома" Australian Open. Після перемоги першої ракетки України, у першому колі змагань, над британкою Кеті Бутлер, вболівальниця українки покликала Світоліну до трибун і попросила сфотографуватися. Прихильниця віддала спортсменці свій телефон, і Еліна виконала її прохання.

Селфі було зроблено на тлі українського прапору, який вболівальниця тримає в руках. Глядачі залишилися в захваті, що Світоліна так легко йде на контакт з уболівальниками. Відео забавного епізоду виклав офіційний Тwitter Australian Open.

У другому колі турніру 5-я сіяна українка зіграє з американкою Лорен Девіс. Матч відбудеться 23 січня о 13:00.

Нагадаємо, що Світоліна вразила гарячим фото, виставивши напоказ соковиті форми.

Як повідомляла Politeka, Світоліна без сорому оголила свою головну гордість в гарячій фотосесії.