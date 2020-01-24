Нападник збірної Франції і Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе вирішив повторити трюк Дієго Марадони

Під час вчорашнього матчу Кубка французької ліги між ПСЖ і Реймсом зоряний француз заштовхав м'яч у ворота суперників рукою. У штрафному майданчику Реймса виникла плутанина, Кіліан впав, і під час боротьби з захисниками заштовхав м'яч у ворота рукою. На відміну, від Марадони «подвиг» здійснити не вдалося. Арбітр зустрічі побачив порушення, скасував гол, а Мбаппе нагородив жовтою карткою. Незважаючи на скасований гол чемпіон Франції здобув переконливу перемогу над суперником 3:0.

Kylian Mbappé received a yellow for this 😂pic.twitter.com/Wd9gvHICfx — Get French Football News (@GFFN) January 22, 2020

Раніше ми писали, що нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе прокоментував чутки про можливий перехід в мадридський Реал. За інформацією ЗМІ, лідер французького гранда є однією з головних трансферних цілей Вершкових, але на даний момент самого футболіста такий варіант розвитку кар'єри не цікавить.

За словами Кіліана Мбаппе, йому приємний інтерес з боку Реала, проте він має намір залишитися в своєму нинішньому клубі. «Я залишаюся в ПСЖ. Не буду заперечувати, що я радий за Реал, радий, що в мадридський клуб повернувся Зінедін Зідан. Я обов'язково буду слідкувати за їх виступами, але в якості вболівальника», — наводить слова французького форварда Canal+. За словами Кіліана Мбаппе, він вірить, що все ще може досягти успіху з ПСЖ і залишиться у складі парижан.

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