Відомий мотогонщик Едвін Стравер помер на батьківщині в Нідерландах від травм, отриманих в аварії на ралі "Дакар" в Саудівській Аравії

Як повідомляє Motorsport з посиланням на офіційних представників 48-річного спортсмена, він помер, перебуваючи в лікарні, у присутності родичів. До гонщика була застосована евтаназія.

Нагадаємо, що аварія сталася 16 січня. Стравер розбився на швидкості 50 кілометрів на годину. У нього діагностували перелом одного з верхніх шийних хребців. Також він пережив клінічну смерть: його серце не билося 10 хвилин, але лікарі змогли реанімувати гонщика.

У клініці в Нідерландах лікарі повідомили, що його мозок отримав дуже серйозні пошкодження і не зможе відновитися. Зі згоди його родини 48-річний мотоцикліст був відключений від апарату штучного дихання.

Нещодавно ми писали, що Лікуючий лікар семиразового чемпіонату "Формули-1" Міхаеля Шумахера Нікола Аччарі розкрив подробиці стану гонщика. Італійський нейрохірург заявив, що гонщик серйозно деградував.

"Ми повинні розуміти, що він зараз зовсім не схожий на того, хто виступав на автодромах. Він дуже змінився, його організм, м'язи, скелет серйозно деградували. Нічого спільного з тим, яким ми його пам'ятаємо, немає. Все через черепно-мозкової травми", – сказав Аччарі виданню Daily Mail.

Нагадаємо, що 29 грудня 2013 року катаючись на лижах у французьких Альпах, на курорті в Мерібель, Шумахер впав і вдарився головою об каміння. Через деякий час Міхаель впав у кому. Легенда Формули-1 отримав черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом. Захисний шолом, в якому знаходився гонщик, не зміг врятувати його від страшної травми. З часом дружина Шумахера забрала його додому, де він проходить реабілітацію.