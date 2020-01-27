З'явилися нові подробиці авіакатастрофи, в якій загинув Кобі Брайант

Про це інформує РБК-Україна.

Повідомляється, що на борту вертольота, який розбився в Лос-Анджелесі, знаходилося 9 осіб, в тому числі і зірка баскетболу Кобі Брайант.

За інформацією журналістів, в авіакатастрофі загинув Кобі Брайант, його 13-річна донька Джианна Марія, та ще сім чоловік.

Як стверджують американські ЗМІ, вертоліт, який належав 41-річному Кобі Брайанту, прямував до баскетбольної академії на тренування.

Відомо, що повітряне судно Sikorsky S-76 вилетіло з округу Оріндж в Каліфорнії в напрямку міста Таузанд-Окс. Перед тим, як розбитися, вого протягом 15 хвилин зробило десять кіл над містом Глендейл (в 30 кілометрах від Лос-Анджелеса), після чого врізалося в пагорб в Калабасасе.

За інформацією видання Los Angeles Times, крім легенди НБА Кобі Брайанта і його 13-річної дочки Джианни на борту вертольота знаходилися партнерка дівчинки з команди Аліса зі своїми батьками Кері і Джоном Альтобеллі, а також асистентка тренера баскетбольної команди Христина Мозер, за яку виступали дівчинки.

Не виключено, що авіакатастрофа могли відбутися через погану видимість. У цей день в районі катастрофи спостерігався сильний туман, який міг ускладнити роботу пілота. Відносна вологість становила 100%.

До розслідування трагедії були залучені детективи ФБР. Всі подробиці авіакатастрофи, в якій загинула легенда баскетболу Кобі Брайант, будуть оприлюднені після закінчення слідства.

Раніше ми повідомляли про загибель легендарного баскетболіста Кобі Брайанта. Зазначалося, що колишній спортсмен розбився в авіакатастрофі біля Лос-Анджелеса. На борту повітряного судна перебувала 13-річна дочка баскетболіста Джианна, якої теж не вдалося вижити.

Атакуючого захисника на прізвисько «Чорна мамба» (Black Mamba) на момент смерті був 41 рік. Кобі Брайант був п'ятиразовим чемпіоном НБА. У віці 34 років та 104 днів Брайант став наймолодшим гравцем в історії Ліги, набравши 30 тисяч кар'єрних очок. Він став кращим снайпером за всю історію франшизи Лейкерс 1 лютого 2010 року.

У Кобі Брайанта залишилася дружина Ванесса і ще троє дочок.

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