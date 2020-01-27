Фанати загиблого баскетболісти Кобі Брайанта передбачили його смерть за багато років до трагедії

Пророцтво було зроблено у соціальній мережі твіттер ще 8 років тому, і тільки зараз фанат нагадав про нього світу. Про це пишуть у соцмережах прихильники спортсмена.

«Кобі загине в результаті краху вертольота», – написав фанат, зареєстрований у Twitter під ніком ".Noso" ще 13 листопада 2012 року.

Зараз твіт став вірусним і на момент публікації цієї новини зібрав вже майже 300 тисяч позначок "Подобається" і близько 155 тисяч ретвітів. Брайант часто літав на вертольоті, і над цим багато жартували. Мабуть, пророкування ".Noso" тоді було жартом, а зараз стало моторошною реальністю.

Після того, як ЗМІ повідомили про загибель Брайанта, його фанат ".Noso" опублікував серію нецензурних твітів, сумуючи з-за того, що сталося. Інші також зазначили, що політика твіттера не дозволяє змінювати дати публікації, і що цей твіт дійсно було зроблено 8 років тому.

Зазначимо, що Кобі Брайант став одним із найтитулованіших спортсменів в історії: п'ятиразовим чемпіоном NBA у складі Лос-Анджелес Лейкерс, дворазовим олімпійським чемпіоном і найціннішим гравцем NBA в 2009 і 2010 роках.

Нагадаємо, що Кобі Брайант розбився в авіакатастрофі біля Лос-Анджелеса. Вертоліт зірки баскетболу впав у горах, в одному з містечок неподалік від Лос-Анджелеса, на місці працюють екстрені служби. Повідомляється також, що Мерія міста Калабасас підтвердила смерть легендарного спортсмена.

Пізніше в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що легендарний гравець загинув разом зі своєю дочкою-підлітком — 13-річної Джианной Марією. Однак офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

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