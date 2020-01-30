Дружина головного тренера Зеніта Анна Сємак жорстко розкритикувала Росію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Анни Семак. Дружина Сергія Семака виклала чорно-білу фотографію, де вона б'ється головою об стіну. Підпис до фото, наче крик душі. Анна жорстко пройшлася по сучасній Росії, не соромлячись у висловах:

«Ми живемо в жорстокому і несправедливому світі, де ні в чому не винні діти страждають через безвідповідальність батьків, потрапляючи в притулки і дитячі будинки. Де матері можуть назавжди відібрати дітей, якщо їх батько впливова людина.

Де люди похилого віку, що поклали життя за нашу країну, тягнуть жалюгідне, злиденне існування.

Де одні вмирають від голоду і холоду, а інші використовують приватну авіацію на державні бюджети, щоб транспортувати собачок на виставку в Європу. Де мати змушена спостерігати смерть своєї дитини, тому що немає грошей на складну операцію, а хтось палить вкрадену скарбницю до приїзду оперативників, щоб пом'якшити ступінь умовного покарання. Де невинна людина може опинитися під вартою на багато років по помилковому звинуваченню просто тому, що він перейшов комусь дорогу. Де незамінних лікарів, які врятували десятки, сотні дитячих життів звільняють з роботи, тому що вони заважають комусь заробляти. У цьому світі небезпечно висловлювати свою думку, потрібно мовчати і погоджуватися з усім, що відбувається. Робити вигляд, що ми сліпі і глухі.



Іноді мовчати стає неможливо. Тому що страшно за майбутнє наших дітей. Правосуддя немає. Немає справедливості. Є жорстока машина, закатывающая в асфальт всіх, хто виявився неугодний. Там немає місця прощення, милосердя і любові. Є тільки сатанинська злість, залежить і бажання мстити. Бажання показати хто тут головний.

На жаль, це наша реальність. Але останнє слово все одно залишається за Богом».

Пост вже зібрав більше 22 тисяч лайків. Варто відзначити, що багато росіян в коментарях погодилися з Анною.

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