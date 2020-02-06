Чемпіонка світу та Європи з гімнастики Олександра Солдатова, ймовірно, намагалася звести рахунки з життям

Повідомляється, що спортсменка порізала вени, але офіційного підтвердження інформації про те, що це була спроба самогубства – немає. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в росЗМІ.

Повідомляється, що лікарі встигли врятувати 21-річну триумфаторку Чемпіонату світу. Місцеві медики повідомили також про те, що під час виклику Солдатова перебувала, цитуємо: «в агресивно-збудженому стані». Зараз спортсменка знаходиться в психосоматичному відділенні інституту імені Скліфосовського. У неї глибокі порізи на лівій руці.

Стало також відомо про те, що кілька днів тому дівчину не допустили до московського етапу Гран-прі – причиною стали проблеми зі здоров'ям:

«У неї проявилися певні спадкові моменти, скажімо так, на рівні ДНК. Вони дали про себе знати в процесі дорослішання. Зараз ми з нею працюємо, лікуємо її. Але поки вона не відновилася. Як тільки я побачила, що Саша хворіє, що у неї є якісь проблеми зі здоров'ям, вона була знята з чемпіонату світу», - наводить слова голови Всеросійської федерації художньої гімнастики Вінер- Усманової сайт Олімпійського комітету РФ. Також повідомляється, що, за словами Вінер- Усманової, Солдатова «зрозуміла і прийняла проблему й подякувала» головуючій Всеросійської федерації:

«…Бо інакше під час чемпіонату світу могли виникнути неприємності», — констатувала для прес-служби комітету Ірина Вінер-Усманова.

Ситуацію незабаром після того, що сталося прокоментувала тренер Солдатової Анна Дьяченко:

«Я не знаю про цей факт. Вчора вранці Саша дзвонила з лікарні, сказала, що здає аналізи і щоб я не хвилювалася. Те, що я чую зараз, для мене це такий же шок, як і для всіх », - сказала тренер молодої гімнастки РІА саме про факт її госпіталізації.

Як відомо, Солдатова здобула золото в командних виступах в Ізмірі в 2014 році, а також в Штутгарті в 2015-му. Золото зі «стрічкою» в Софії в 2018-му, а також в тій же Софії в 2018 (команда), в Мінську, в 2015 - також здобула найвищу командну перемогу, як і золото в Будапешті в 2017 році.





Повідомляється і про те, що Солдатова не потрапила в збірну Росії перед минулим чемпіонатом світу, який проходив у вересні в Баку. Дівчина втратила свідомість за тиждень до початку змагання.

Нагадаємо і про те, що Біллі Айліш продовжує свій тріумфальний хід світовими музичними чартам, однак не все в житті юної знаменитості було гладко.

Зовсім нещодавно, обтяжену всесвітньою славою артистку, наздогнали проблеми зі здоров'ям. Співачка Біллі Айліш популярна у всьому світі – молодь її просто обожнює. Раніше 18-річна знаменитість розповіла в інтерв'ю Гейл Кінг про те, що впала в депресію і хотіла попрощатися з життям.

За словами артистки, вона була дуже нещасливою:

«Я була така нещасна, така безрадісна. Я дійсно думала, мені здавалося, що не зможу дотягнути до 17 років», - заявила Біллі на весь світ.

Коли артистка була на роботі в Берліні, вона мала намір накласти на себе руки – думала про суїцид:

«Я була одна в готелі, пам'ятаю, що там було вікно. Пам'ятаю, як плакала, бо думала, яким чином я збираюся померти, адже я збиралася це зробити», - сказала виконавиця і додала, що вона не розлучилася з життям тільки завдяки своїй матері.

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