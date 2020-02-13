Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід відпочиває в Парижі після змагань, де 8 лютого виграла золоту медаль на турнірі Grand Slam



На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографіями біля Ейфелевої вежі.

Фолловери всіляко захоплюються фігурою дівчини.

Нещодавно ми писали, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід робить фурор в соціальних мережах своїми фотографіями.

Так, в Instagram 19-річна чемпіонка II Європейських ігор виклала фото в сексуальному вбранні.

Дівчина вирішила розбавити стрічку літньою фотографією. На знімку дзюдоїстка у вогненно-червоному костюмі позує фотографу і пристрасно дивиться в об'єктив камери.

До речі, українка Дарина Білодід стала справжньою сенсацією у світі дзюдо: до своїх років вона вже двічі стала чемпіонкою світу.

Крім цих нагород, в колекції Дарини є перемоги на чемпіонаті Європи та Європейських іграх. Зараз українська спортсменка активно готується до Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо.

Також вона активно веде свій блог в Instagram. Там вона ділиться зі своїми фоловерами знімками з повсякденного життя і всіляких змагань.

Нещодавно українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала знімок зі своєю подругою, гандболісткою Марією Сухой, з якою вони разом відпочивали в Туреччині.

Нагадаємо, українській дзюдоїстці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.