Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід відпочиває в теплих краях після змагань, на яких виграла золоту медаль на турнірі Grand Slam
На своїй сторінці в Instagram спортсменка поділилася фотографіями з відпустки.
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Фоловери спортсменки всіляко захоплюються красою і фігурою дівчини. "Бомбаракета", " Ваааау", "Яка ти красива😻❤️", "Beautiful sport girl !🔥 Тримаю кулачки за твої перемоги! 👏👍❤️".
До речі, нещодавно Дар'я Білодід на своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографіями біля Ейфелевої вежі.
Також ми писали, що українка Дарина Білодід стала справжньою сенсацією у світі дзюдо: до своїх років вона вже двічі стала чемпіонкою світу.
Крім цих нагород, в колекції Дарини є перемоги на чемпіонаті Європи та Європейських іграх. Зараз українська спортсменка активно готується до Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо.
Крім того, вона активно веде свій блог в Instagram. Там вона ділиться зі своїми підписниками знімками з повсякденного життя і всіляких змагань.
Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
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