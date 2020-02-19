Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід відпочиває в теплих краях після змагань, на яких виграла золоту медаль на турнірі Grand Slam

На своїй сторінці в Instagram спортсменка поділилася фотографіями з відпустки.

Фоловери спортсменки всіляко захоплюються красою і фігурою дівчини. "Бомбаракета", " Ваааау", "Яка ти красива😻❤️", "Beautiful sport girl !🔥 Тримаю кулачки за твої перемоги! 👏👍❤️".

До речі, нещодавно Дар'я Білодід на своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографіями біля Ейфелевої вежі.

Також ми писали, що українка Дарина Білодід стала справжньою сенсацією у світі дзюдо: до своїх років вона вже двічі стала чемпіонкою світу.

Крім цих нагород, в колекції Дарини є перемоги на чемпіонаті Європи та Європейських іграх. Зараз українська спортсменка активно готується до Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо.

Крім того, вона активно веде свій блог в Instagram. Там вона ділиться зі своїми підписниками знімками з повсякденного життя і всіляких змагань.

Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

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