Спалах коронавірусу може спровокувати скасування футбольного Євро-2020 та Олімпіади, якщо ситуація найближчим часом не зміниться

Про це повідомляє Politeka з посиланням на іноземні ЗМІ.

«Безумовно, все вирішиться в найближчі два місяці, тобто до травня. Бо потім почнеться заключний етап підготовки до Ігор: будуть наймати охорону, будуть завозити їжу, завершувати облаштування олімпійського села, готелів, приїдуть журналісти. І якщо цього етапу підготовки щось буде заважати, то можна думати про скасування всієї Олімпіади», - стверджує член Міжнародного олімпійського комітету Річард Паунд.

У той же час Паунд уточнив, що поки що «все йде за планом й Ігри відбудуться».

«Все говорить про те, що вони пройдуть без проблем. Так що спортсменам потрібно готуватися до Олімпіади. Але нехай вони будуть впевнені - МОК не допустить змагань в умовах пандемії», - підкреслив він.

Аналогічною ситуація виглядає і з проведенням чемпіонату Європи з футболу-2020. За словами віце-президента УЄФА Мішель Уве, зараз все знаходиться в етапі очікування.

«Ми стежимо за всіма країнами, і футбол повинен слідувати вказівкам окремих країн. Спортивний шлях буде закритий тільки в разі погіршення ситуації», - уточнила вона.

Як повідомлялося раніше, коронавірус продовжує поширюватися по території Італії, де проживає десятки тисяч українців.

Франція повністю вилікувалася від смертельного коронавіруса, а в Італії - протилежна ситуація.

З 21 по 24 лютого кількість хворих зросла з трьох до 220. Більш того, в результаті епідемії смертельного вірусу загинули 7 осіб.

Нагадаємо, коронавірус вдарив з новою силою, з'явилися тривожні дані.

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