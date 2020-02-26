Відома російська тенісистка Марія Шарапова заявила, що завершує кар'єру

Її заява з'явилася на сайті Vanity Fair. За словами 32-річної Шарапової, вона прощається з великим тенісом і завершує свою кар'єру, якій, як вона зізнається, присвятила 28 років. Спортсменка зазначає, що спорт – це єдине життя, яке вона коли-небудь знала. Але тепер вона зіткнеться з чимось новим і незвіданим. Вона попросила вибачення у фанатів, що кидає спорт.

Зазначимо, що Марія Шарапова одна з найбільш титулованих російських спортсменів. Вона була першою ракеткою світу, а також п'ять разів перемогла в турнірі Великого шолома протягом 2004-2014 років. Крім цього, Шарапова є рекордсменкою серед спортсменів за рекламним контрактам. Відзначимо, що в 2016 році Марія зізналася, що вживала заборонений препарат, в результаті чого на 15 місяців була відсторонена від ігор Антидемпінговим комітетом. Після повернення в спорт Шарапова більше не змогла повторити свої попередні результати. Можливо, саме це послужило причиною для рішення завершити кар'єру спортсменки.

До речі, Шарапова задовго до завершення своєї кар'єри почала готуватися до свого майбутнього. На початку 2010-х вона разом з Джеффом Рубіном заснувала кондитерський бренд Sugarpova. Це преміальні солодощі від відомої спортсменки. У 2016 році Шарапова почала співпрацювати з польською компанією з метою запуску преміального шоколаду.

Як відомо, Марія Шарапова зустрічалася з солістом групи Maroon 5 Адамом Левіним, тенісистом Григором Дімітровим, а також з баскетболістом Сашею Вуячичем, з яким вона навіть була заручена. З 2018 року Шарапова зустрічається з британським мільйонером Олександром Гілксом.

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