Хабіб Нурмагомедов заявив, що ірландець Конор МакГрегор не може бути його наступним суперником

Росіянин згадав про їхню першу зустріч в октагоні, яка відбулася півтора року тому.

"Народ хоче побачити продовження того, що сталося в 2018 році, їм потрібна драма. Якщо ви запитаєте людей: "Хто переможе?", то 99 відсотків скажуть, що я. Реванш варто влаштовувати тільки заради великого шоу. В плані грошей цей бій буде хорошим, в плані драми – теж. Але якщо ми будемо говорити про поєдинок за звання чемпіона в легкій вазі, то Конор мені не підходить. Я турбуюся про свою спадщину. Щоб вона було гідною, я повинен перемагати серйозних бійців, повинен битися з реальними претендентами на чемпіонський пояс, а не липовими", – заявив Нурмагомедов в інтерв'ю TMZ.

До речі, Дейна Уайт, голова UFC, розповів, що реванш Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора може статися зовсім скоро.

Це відбудеться в тому випадку, якщо обидва бійця переможуть в майбутніх поєдинках.

Хабіб Нурмагомедов має отримати титул в поєдинку з Тоні Фергюсоном в квітні.

«Якщо Конор поб'є Ковбоя, а Хабіб – Тоні, то ми побачимо матч-реванш досить скоро», – розповів Уайт в інтерв'ю BT Sport.

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