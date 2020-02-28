За словами бійця, у жителів України кров змішана, а справжніх українців в країні немає.

"Частина України багато років переходила з одного підданства в інше. Австро-Угорщина, Росія і так далі. Там крові перемішані. Які завгодно — але тільки не українські. А у мене на вісім поколінь все проглядається вглиб, до гайдамаків. Пред'являють ж мені, що то люди, у яких тато угорець, а мама — україно-полька. Справжній українську мову не розуміють. А я кажу на чистій мові Тараса Шевченка, а не на мові ось цих самих", - заявив він.

Крім того, спортсмен упевнений, що за використання російської мови в Україні можуть бути проблеми.

"Будеш говорити по-російськи — хтось обуриться: "Ти охрінів тут балакати на російській мові, ця мова заборонена", - зізнався боєць.

Нагадаємо, 5 років тому, харків'янин Олексій Олійник вирішив прийняти російське громадянство і вважає, що президент РФ Володимир Путін веде правильну політику.

Раніше ми повідомляли, що в однієї зі шкіл Києва спалахнула мовний скандал.

Дітям обіцяли викладання українською мовою, а вчитель інформатики вирішив, що дітям корисно вчити інформатику російською мовою.

В школі такий інцидент пояснили тим, що учні не зрозуміють технічну термінологію українською на практиці, де всі говорять російською мовою.

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Як повідомляла Politeka, київський маршрутник вигнав учасницю АТО "за борт", фото.

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