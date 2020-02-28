Російський боєць змішаного стилю Олексій Олійник вважає, що в Україні немає справжніх українців
"Частина України багато років переходила з одного підданства в інше. Австро-Угорщина, Росія і так далі. Там крові перемішані. Які завгодно — але тільки не українські. А у мене на вісім поколінь все проглядається вглиб, до гайдамаків. Пред'являють ж мені, що то люди, у яких тато угорець, а мама — україно-полька. Справжній українську мову не розуміють. А я кажу на чистій мові Тараса Шевченка, а не на мові ось цих самих", - заявив він.
Крім того, спортсмен упевнений, що за використання російської мови в Україні можуть бути проблеми.
"Будеш говорити по-російськи — хтось обуриться: "Ти охрінів тут балакати на російській мові, ця мова заборонена", - зізнався боєць.
Білява бестія з "Кварталу 95" виставила напоказ пружне тіло в купальнику: "Казкове Балі"
Коронавірус прорвався в Україну, це приховують: що відомо на даний момент
Новий циклон несеться в Одесу, погода різко зміниться: синоптики приголомшили прогнозом
В Україні з'явився фіктивний банк, вкладені гроші неможливо відстежити: термінове попередження
Нагадаємо, 5 років тому, харків'янин Олексій Олійник вирішив прийняти російське громадянство і вважає, що президент РФ Володимир Путін веде правильну політику.
Раніше ми повідомляли, що в однієї зі шкіл Києва спалахнула мовний скандал.
Дітям обіцяли викладання українською мовою, а вчитель інформатики вирішив, що дітям корисно вчити інформатику російською мовою.
В школі такий інцидент пояснили тим, що учні не зрозуміють технічну термінологію українською на практиці, де всі говорять російською мовою.
Нагадаємо, фанат "російського світу" влаштував переполох в Одесі і поплатився, кадри
Як повідомляла Politeka, київський маршрутник вигнав учасницю АТО "за борт", фото.
Також Politeka писала, що киянку образили і вигнали з маршрутки із-за української мови.