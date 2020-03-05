Відома українська спортсменка стала прототипом для нової серії ляльок Барби, яку присвятили міжнародному жіночому дню

Про це повідомляє Politeka на прес-службу компанії ляльок.

Так, фехтувальниця Ольга Харлан, яка є олімпійською призеркою, шестиразовій чемпіонкою світу і восьмикратною чемпіонкою Європи, отримала власну зменшену копію. Серія має назву Role Models – її почали випускати два роки тому.

Українка є першою нашою співвітчизницею, яка увійшла в цю лімітовану колекцію.

«Барбі прагне показати дівчаткам величезні можливості і дати гідні приклади для наслідування, щоб надихнути їх на здійснення своєї мрії. В якості ключової частини нашої тривалої глобальної ініціативи, проекту Dream Gap, ми знайомимо дівчаток з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що юна шведка Стефані Мюлик витрачає близько 168 тисяч шведських крон (близько 420000 грн., 17 тис. доларів) на рік на пластичні операції, щоб стати копією ляльки Барбі.

На цей шлях вона стала в 13 років, коли захотіла збільшити губи. З тих пір дівчина регулярно користується послугами косметологів і пластичних хірургів.

Дівчина завжди соромилася свого носа, бо її хлопець одного разу сказав їй, що він «псує її красиву зовнішність». З тих пір Мюлик змінила не тільки ніс, але і губи, підборіддя, щоки, брови і зуби.

Щомісяця шведка колола філлери в губи. Вона носить накладні вії і перуки, а також кожен день робить вправи на косі м'язи живота, щоб у неї була талія, як у ляльки.

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