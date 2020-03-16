Екс-боєць змішаних єдиноборств Сідні Суїні активно набирає популярність завдяки ролям у відомих молодіжних серіалах

Але більшість знає дівчину завдяки спортивним досягненням. З 14 років Суїні почала займатися MMA, а в 18 прийняла участь у змаганнях з грепплінгу, в якому їй протистояли хлопці з більш високою ваговою категорією.

В одному з інтерв'ю вона розповіла, що зайняла перше місце на змаганнях, і запевнила, що вони не піддавалися.

Екс-боєць MMA успішно веде сторінку у соцмережах - у Сідні понад 1 млн. фолловерів. В профілі часто з'являються відверті фото, які збирають тисячі лайків і сотні коментарів.

Раніше ми писали, що українська чемпіонка Дар'я Білодід похвалилася фігурою в коротких шортах на відпочинку.

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала фурор серед своїх фолловерів після того, як поділилася знімками з відпочинку. На нових фото вона позує, оголивши засмаглі кубики на животі.

На фото 19-річна спортсменка одягнена в білий топ і короткі шорти, а також в панаму і окуляри.

«Сонячна терапія», – вона підписала знімки на тлі пальм.

Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.