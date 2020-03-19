Українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час карантину

На відео, яке зняте в спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес з допомогою подушки дивана.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку спортсменки.

"Моє "домашнє" тренування для фізичного і психічного здоров'я", - підписала ролик українська легкоатлетка.

До речі, 19-ти річна українка Даяна Ястремська увійшла в статистичну історію світового тенісу, ставши першою тенісисткою в топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-і роки.

Красуня опублікувала нове гаряче фото, яке припаде до смаку фанатам, адже вона постала в спокусливому вбранні.

На новому фото вона сидить на ногах у профіль. На ній лише чорне боді та гольфи. Волосся красивими хвилями лежать на спині.

Минулого місяця Ястремська дійшла до фіналу турніру категорії Premier в Аделаїді, де поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті. По ходу турніру Даяна вибила колишню першу ракетку Анжелік Кербер.

Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

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