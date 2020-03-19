Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як тренується під час карантину
На своїй сторінці в Instagram тенісистка поділилася відео з тренування.
За словами Світоліної, достатньо 30-40 хвилин в день, щоб зміцнити тіло і підвищити імунітет.
"Привіт! Я знаю, що всі переживають непростий час. Але карантин дозволяє нам відволіктися і на деякі корисні речі. Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло. Тому я вирішила поділитися з вами комлексом своїх домашніх вправ", - написала Світоліна.
Новий епіцентр коронавірусу в Україні, падіння курсу і відповідь Зеленського щодо пенсій – головне за ніч
Кошовий і Кравець з "Квартал 95" виявилися не українцями, спливла правда: фотодоказ
Мама Вєрки Сердючки вразила змінами у зовнішності: "Так ось за що Данилко..."
Фото Артура Пирожкова до пластики спливли в мережі, хірург розкрив деталі: "Йому не треба було..."
До речі, жіноча тенісна асоціація провела щорічну фотосесію тенісисток
Зйомка проводилася в Індіана-Уеллс. Еліна Світоліна показала кадри з фотостудії.
На опублікованих кадрах видно, як візажисти готують Еліну до зйомки.
Також видно і позування спортсменки. Для зйомок вона одягла білу майку і короткі чорні шорти, та зібрала волосся в хвіст.
Зазначимо, що фотосесія є традиційною для всіх гравців.
Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.
Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.
Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.