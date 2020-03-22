В Італії від коронавіруса помер відомий бізнесмен, колишній президент мадридського «Реала» Лоренсо Санс

Йому було 76 років, тому він перебував у групі ризику. Про його смерть повідомили італійські ЗМІ. Відомо, що Сансу стало погано 17 березня. Його госпіталізували до лікарні з високою температурою і проблемами з диханням. До цього у нього більше тижня трималася температура. 21 березня бізнесмен помер.

Як відомо, Лоренсо Санс був президентом «Реала» з 1995 по 2000 рік. При ньому мадридський клуб двічі здобував перемогу в Лізі чемпіонів – у 1998 і 2000 роках. Примітно, що до президентства Санса «Реал» вигравав Лігу чемпіонів в далекому 1966 році. Такий ривок став можливим, тому що проникливий бізнесмен став залучати в команду зоряних гравців на свої гроші. Це і привело клуб до довгоочікуваних перемог.

Сам Санс розбагатів на нерухомості та будівництві. Так робили багато італійських бізнесменів його віку. Але все життя Санс пов'язував з футболом, це була його пристрасть. У 2006 році він навіть придбав клуб Малага, президентство в якому довірив своєму синові. До речі, два сина Санса, Пако і Фернандо були професійними футболістами.

Зазначимо, що коронавірус щосили косить акторів і спортсменів. Відомо, що вірус підхопили відразу кілька гравців туринського "Ювентуса", в тому числі нападник Пауло Дибала і його дівчина. Крім цього, коронавірусом захворіли Том Хенкс з дружиною, Ольга Куриленко, Ідріс Ельба. У більшості з них хвороба проходить у легкій формі.

Тим часом, у світі зафіксовано більш 307 тисяч випадків коронавірусної інфекції. Більше 13 тисяч людей померло.

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