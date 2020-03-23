Українська гімнастка Анна Різатдінова показала, як проводить час на карантині
В одному з київських супермаркетів спортсменка зробила шпагат, прямо під час покупок.
Бронзова призерка вразила неймовірною розтяжкою, діставши ногою пляшку води з верхньої полиці.
"Після такого я можу і не розігнутися прямо в супермаркеті", - пожартував в коментарях під постом телеведучий Олександр Педан.
Раніше ми писали, що українська гімнастка Анна Різатдінова похвалилася стрункою фігурою в спортивному костюмі.
Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку Різатдінова одягнена в спортивні лосини і топ. Одяг вигідно підкреслює вигини тіла спортсменки та її струнку фігуру.
Незважаючи на те, що гімнастка багато займається спортом, її фігура все одно залишається жіночною.
«Основні якості, яких навчає спорт: дисципліна, працелюбність, самовіддача, концентрація, сила духу, відповідальність, завзятість, наполегливість, цілеспрямованість, лідерство», - написала дівчина під фото.
Нагадаємо, що Анна Різатдінова спустила плаття і засвітила головну гордість: "Викликайте пожежників, терміново!".
Як повідомляла Politeka, Анна Різатдінова блиснула розкішною фігурою в обтягуючому вбранні: "Ого, як соковито".
Також Politeka писала, що Анна Різатдінова блиснула шикарними формами в чорному латексі.