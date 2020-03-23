Українська гімнастка Анна Різатдінова показала, як проводить час на карантині

В одному з київських супермаркетів спортсменка зробила шпагат, прямо під час покупок.

Бронзова призерка вразила неймовірною розтяжкою, діставши ногою пляшку води з верхньої полиці.

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#2денькарантина 😷 #stretching #underarmour #qarantine #rhythmicgymnastics

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"Після такого я можу і не розігнутися прямо в супермаркеті", - пожартував в коментарях під постом телеведучий Олександр Педан. 

Раніше ми писали, що українська гімнастка Анна Різатдінова похвалилася стрункою фігурою в спортивному костюмі.

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку Різатдінова одягнена в спортивні лосини і топ. Одяг вигідно підкреслює вигини тіла спортсменки та її струнку фігуру.

Незважаючи на те, що гімнастка багато займається спортом, її фігура все одно залишається жіночною.

«Основні якості, яких навчає спорт: дисципліна, працелюбність, самовіддача, концентрація, сила духу, відповідальність, завзятість, наполегливість, цілеспрямованість, лідерство», - написала дівчина під фото.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова спустила плаття і засвітила головну гордість: "Викликайте пожежників, терміново!".

Як повідомляла Politeka, Анна Різатдінова блиснула розкішною фігурою в обтягуючому вбранні: "Ого, як соковито".

Також Politeka писала, що  Анна Різатдінова блиснула шикарними формами в чорному латексі.