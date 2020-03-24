Бій між Хабібом Нурмагомедовым та американцем Тоні Фергюсоном, який повинен був відбутися 18 квітня на UFC 249, перенесли

Як повідомив президент UFC Дана Уайт, вже відомо місце, де пройде цей поєдинок, але називати його він поки не може, пише MMAJunkie.

"Я знаю місце, де пройде бій. Але я поки не готовий сказати вам про це. Я знаю багато речей. Там не буде фанатів. Це буде закритий захід", - розповів Уайт.

До речі, Тоні Фергюсон опублікував відео з тренування, на якому показав прийоми, які планує застосувати в бою з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

"Їм весело, вони вважають це грою, сміються. Але тепер їх замкнуть зі мною в клітці. І на цей раз більше, ніж на три раунди. Сім разів відміряй, один раз відріж. Йду за Хабібом", – підписав відеоролик Фергюсон.

Також ми писали, що Абдулманап Нурмагомедов в інтерв'ю повідомив, що спочатку Хабібу потрібно перемогти Тоні Фергюсона.

«У Флойда 50 поєдинків і нуль поразок, він найбільший чемпіон в боксі, і він також хоче побитися з непереможеним чемпіоном, яким є Хабіб. Зараз у нас за планом Тоні Фергюсон. Дайте нам з ним покінчити, і після цього ми півроку попрацюємо з Ломаченком, а потім буде боксерський поєдинок. Тільки у нас є одна умова: бій повинен пройти 11 раундів за правилами боксу і 1 з ММА. Якщо Хабіб протримається 11 раундів проти найбільшого чемпіона, то чому Мейвезеру не провести один раунд за правилами ММА?», - заявив батько Хабіба.

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