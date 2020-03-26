Українська легкоатлетка Ольга Ляхова опублікувала нове фото

Ольга Ляхова спеціалізується на бігу на середні дистанції. На ІІ Європейських іграх в 2019 році в Мінську спортсменка взяла участь у новому виді програми – динамічна нова легка атлетика – і завоювала золото.

Нове фото спортсменка опублікувала на сторінці в Інстаграмі, де вона часто ділиться своїми тренуваннями, фотографіями з відпочинку та змагань.

Спортсменка зараз перебуває в Кенії. В цей раз легкоатлетка показала фото, на якому вона позує в купальнику.

До речі, українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час карантину.

На відео, яке знято в спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес з допомогою подушки дивана.

"Моє "домашнє" тренування для фізичного і психічного здоров'я", - підписала ролик українська легкоатлетка.

До речі, 19-ти річна українка Даяна Ястремська увійшла в статистичну історію світового тенісу, ставши першою тенісисткою в топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-і роки.

Красуня опублікувала нове гаряче фото, яке припаде до смаку фанатам, адже вона постала в спокусливому вбранні.

На новому фото вона сидить на ногах у профіль. На ній лише чорне боді та гольфи. Волосся красивими хвилями лежать на спині.

Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.