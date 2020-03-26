Українська гімнастка Ганна Різатдінова опублікувала фото, на якому вона позує у відвертому купальнику

Спортсменка опублікувала спокусливе фото в Instagram.

На фото Ганна позує в сріблястому купальнику в джакузі на тлі зимового пейзажу.

Різатдінова написала, що фото зроблено через три місяці після пологів.

Підписники українки звернули увагу на ідеальну фігуру і засипали її компліментами: "У прекрасної людини... Все Чудово", " Позитивна енергетика😍", " Ідеальна!❤️", "Ідеально мати таку дівчину,як ви:)".

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В одному з київських супермаркетів спортсменка зробила шпагат, прямо під час покупок.

Бронзова призерка вразила неймовірною розтяжкою, діставши ногою пляшку води з верхньої полиці.

Раніше ми повідомляли, що українська гімнастка Ганна Різатдінова похвалилася стрункою фігурою в спортивному костюмі.

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку Різатдінова одягнена в спортивні лосини і топ. Одяг вигідно підкреслює вигини тіла спортсменки та її струнку фігуру. Незважаючи на те, що гімнастка багато займається спортом, її фігура все одно залишається жіночною.

«Основні якості, яких навчає спорт: дисципліна, працелюбність, самовіддача, концентрація, сила духу, відповідальність, завзятість, наполегливість, цілеспрямованість, лідерство», - написала дівчина під фото.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова спустила плаття і засвітила головну гордість: "Викликайте пожежників, терміново!".

Як повідомляла Politeka, Ганна Різатдінова блиснула розкішною фігурою в обтягуючому вбранні: "Ого, як соковито".

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