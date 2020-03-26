Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує тренування, незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу
Як писала Politeka.net, раніше спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках у довжину, після чого заслужено відпочивши, приступила до підготовки до нового сезону.
Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими фото.
Російський літак впав у Чорне море, термінова заява Міноборони: деталі катастрофи
Дружина Ломаченка захопила шикарними формами, фото: як виглядає муза українця
Екс-солістка "Серебро" блиснула пружними м'ячиками в міні-бікіні: "Солодкі..."
Аномалія відбувається з курсом долара, поки українці сиділи на карантині: "знизився на..."
Так, спортсменка опублікувала нове відео, підписавши його "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".
Також ми нещодавно писали про те, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів пікантними фотографіями.
На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала фото з тренування, на яких вона демонструє свою підтягнуту фігуру.
«Хороший день для наступного кроку», — так підписала знімок чемпіонка.
Підписники прийшли в захват від фото Марини. «Прекрасна», «Вау», «Хороша поза», — такі коментарі залишали фанати.
Зазначимо, що Марина є срібною призеркою чемпіонату Європи 2018 року, чотириразовою чемпіонкою України і триразовою чемпіонкою України у приміщенні.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами: жаркі фото красуні.
Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.
Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественною фігурою на тренуванні: досконала краса.