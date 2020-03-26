Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує тренування, незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу

Як писала Politeka.net, раніше спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках у довжину, після чого заслужено відпочивши, приступила до підготовки до нового сезону.

Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими фото.

Так, спортсменка опублікувала нове відео, підписавши його "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".

Також ми нещодавно писали про те, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів пікантними фотографіями.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала фото з тренування, на яких вона демонструє свою підтягнуту фігуру.

«Хороший день для наступного кроку», — так підписала знімок чемпіонка.

Підписники прийшли в захват від фото Марини. «Прекрасна», «Вау», «Хороша поза», — такі коментарі залишали фанати.

Зазначимо, що Марина є срібною призеркою чемпіонату Європи 2018 року, чотириразовою чемпіонкою України і триразовою чемпіонкою України у приміщенні.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами: жаркі фото красуні.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.

Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественною фігурою на тренуванні: досконала краса.