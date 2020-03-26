Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно тренується, незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу

Спортсменка спеціалізується в стрибках у довжину. Також легкоатлетка активно веде свою сторінку в Інстаграмі , де показує свої тренування, змагання та відпочинок.

На фото Марина Бех-Романчук завжди виглядає підтягнутою, такий спортивній формі може позаздрити кожен.

"Не легкий час попереду ! Але я сподіваюся що змагальний сезон все-таки відбудеться 🤞🏼", - підписала Марина фотографію, на якій видно спортивну фігуру дівчини.

Як писала Politeka.net, раніше спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках у довжину, після чого заслужено відпочивши, приступила до підготовки до нового сезону.

Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими світлинами.

Так, спортсменка опублікувала нове відео, підписавши його "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".

Підписники прийшли в захват від фото Марини. «Прекрасна», «Вау», «Хороша поза», — такі коментарі залишали фанати.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами: жаркі фото красуні.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ.

Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні.