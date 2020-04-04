Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила архівним знімком з тренування, де вона демонструє бездоганну фігуру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я сумую за своїм краще легкоатлетичного стадіону і чекаю, коли закінчиться карантин», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку спортсменка позує на стадіоні, демонструючи елегантне і підтягнуте тіло. Не обійшли стороною знімок і шанувальники Бех-Романчук.

«Фантастика», «прекрасна жінка», «виглядаєш неймовірно!», «вогонь!», «виглядаєш сексі», «гарний вигляд», «блін, та ти просто богиня», «красуня», - пишуть вони.

До цього ми писали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила шанувальників новими фото у соціальній мережі

Раніше спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках в довжину.

Тим не менш багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи вже не раз доводила, що може вражати не лише своїми спортивними досягненнями.

Нещодавно чарівна легкоатлетка приступила до підготовки до нового сезону, відправившись в теплі краї. Свій тренувальний табір дівчина проводить у Туреччині, звідки не забуває ділитися зі своїми шанувальниками яскравими світлинами.

Нагадаємо, український спортсмен встановив новий світовий рекорд.

Як повідомляла Politeka, збірна України поповнює золотий запас на Кубку Європи.

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