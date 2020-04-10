Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спокусливе фото з відпустки
Чемпіонка України зі стрибків у довжину активно веде свою сторінку в Instagram і ділиться з шанувальниками новими кадрами з свого життя. Як повідомляє Politeka, на цей раз Марина вирішила поділитися фото, зробленими під час відпочинку.
"Сьогодні дуже теплий день, тому я хочу на море", – підписала знімки спортсменка.
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"Вам потрібна допомога, щоб прибрати пісок?", "Поетичне вираження досконалості", "Вау", "Марина дуже-дуже красива, граціозно усміхнена елегантна, сексі, ти прекрасна і чудова, захищай себе і бережи себе", - пишуть підписники в коментарях, захоплюючись красою українки.
Раніше ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала свою ідеальну фігуру на тренуванні.
На фото спортсменка позує на стадіоні у спортивному костюмі з облягаючих штанів і короткого топа. Такий наряд наочно демонструє, що Марина знаходиться у відмінній формі.
Окремої уваги заслуговують накачаний прес і м'язисті плечі чемпіонки. На фото Марина зосереджено дивиться кудись у далечінь.
«Вогонь у твоєму серці залежить тільки від тебе», - підписала фото сама спортсменка.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, захопивши розкішними формами: жаркі фото красуні.
Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.
Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні: досконала краса.