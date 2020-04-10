Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спокусливе фото з відпустки

Чемпіонка України зі стрибків у довжину активно веде свою сторінку в Instagram і ділиться з шанувальниками новими кадрами з свого життя. Як повідомляє Politeka, на цей раз Марина вирішила поділитися фото, зробленими під час відпочинку.

"Сьогодні дуже теплий день, тому я хочу на море", – підписала знімки спортсменка.

"Вам потрібна допомога, щоб прибрати пісок?", "Поетичне вираження досконалості", "Вау", "Марина дуже-дуже красива, граціозно усміхнена елегантна, сексі, ти прекрасна і чудова, захищай себе і бережи себе", - пишуть підписники в коментарях, захоплюючись красою українки.

Раніше ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала свою ідеальну фігуру на тренуванні.

На фото спортсменка позує на стадіоні у спортивному костюмі з облягаючих штанів і короткого топа. Такий наряд наочно демонструє, що Марина знаходиться у відмінній формі.

Окремої уваги заслуговують накачаний прес і м'язисті плечі чемпіонки. На фото Марина зосереджено дивиться кудись у далечінь.

«Вогонь у твоєму серці залежить тільки від тебе», - підписала фото сама спортсменка.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, захопивши розкішними формами: жаркі фото красуні.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.

Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні: досконала краса.