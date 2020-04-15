Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина більше десяти років разом

У мережі з'явилися рідкісні фото дружини Олександра.

Завдяки шикарній і підтягнутій фігурі Катерина може собі дозволити сміливі вбрання.

До речі, український боксер Олександр Усик розкрив подробиці особистого життя під час Великого посту

Зокрема, боксер розказав від чого утримується в цей час.

«Від чого я утримуюся під час посту? Від багатьох речей. Утримуюся від близькості з дружиною. Але це повинно прийти до обої людей - і до жінки, і до чоловіка. Якщо чоловік дотримується посту, а дружина вимагає від нього подружніх зобов'язань, то їх треба виконувати. Якщо ви удвох до цього прийшли, то це маленька перемога.

Я стежу за своєю мовою, висловлюваннями. Всі ми люди, буває іноді лихослів'я. Намагаюся не тільки під час посту, але в побуті не використовувати ці непотрібні слова. Утримуюся від тусовок, зустрічей, абсолютно непотрібних посиденьок і розмов. М'якше треба ставати. Не тільки коли йде піст, а в будь-який час», - поділився Усик.

Нагадаємо, що дружина Усика без сорому похвалилася шикарними формами.

Як повідомляла Politeka, раніше дружина екс-динамівця зняла все зайве, засвітивши шикарні форми.

Також Politeka писала, що українська легкоатлетка похвалилася божественної фігурою на тренуванні.