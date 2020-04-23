Гарні та накачані груди - запросто, тим більше з користю для здоров'я. Пропонуємо подивитися, чим себе зайняти під час ізоляції

Як передає Politeka.net, на YouTube-каналі Khomytskyi Pro пропонується 7 вправ для грудей в домашніх умовах (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

Вправа 1 - Віджимання зі спини

Відмінно включає в роботу грудні м'язи, плечі, а також трицепси. Виконуємо три підходи по 12-13 виконань.

Вправа 2 - Силове стискання долонь

Стискаємо сильно перед собою долоні, лікті спрямовані в сторони, випрямляємо руки, а долоні, в свою чергу, також максимально стиснуті між собою протягом усього руху. Виконуємо три підходи по 10-12 виконань.

Вправа 3 - Віджимання з колін

Сильно пропрацюють ваш верхній плечовий пояс, груди, плечі і трицепс. Виконувати три підходи по 10 віджимань.

Вправа 4 - Віджимання в негативну фазу

Головна мета - повільно опуститися, після чого, обпершись колінами, повертаємося у вихідне положення. Виконувати 3 підходи по 10 повторень.

Вправа 5 - Пружинисті рухи руками назад

Руки в сторони долонями вгору, виконуємо пружинисті рухи руками назад, при цьому відчуваємо розтягування грудних м'язів, включення в роботу спини, задньої частини плечей. Виконувати 3 підходи по 15-20 повторень.

Вправа 6 - Активне розведення і зведення рук

В роботу включаються грудні м'язи і передня частина плечей. Виконувати 3 підходи по 20 повторень.

Вправа 7 - Силовий упор долонь в районі тазу

Долоні розміщені на тазових кістках зі сторін, виконуємо здавлюючі рухи на одну секунду з подальшим повільним розслабленням. Відчуваємо як в роботу включаються грудні м'язи. Виконувати 3 підходи по 15 повторень.

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