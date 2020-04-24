Спортсменка також відповіла на особисте питання

Українська легкоатлетка Юлія Левченко активно тренується під час карантину

Так, спортсменка в Instagram відповіла на кілька запитань підписників, щодо її фігури.

Киянка розповіла, що важить в середньому 60 кг при зрості 182 см, опублікувавши фото в спокусливому вбранні.

До речі, українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час карантину.

На відео, яке знято в спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес з допомогою подушки дивана.

"Моє "домашнє" тренування для фізичного і психічного здоров'я", - підписала ролик українська легкоатлетка.

До речі, 19-ти річна українка Даяна Ястремська увійшла в статистичну історію світового тенісу, ставши першою тенісисткою в топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-і роки.

Красуня опублікувала нове гаряче фото, яке припаде до смаку фанатам, адже вона постала в спокусливому вбранні.

На новому фото вона сидить на ногах у профіль. На ній лише чорне боді та гольфи. Волосся красивими хвилями лежать на спині.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, захопивши розкішними формами: жаркі фото красуні.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.

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