Колишній суперник Усика Тоні Белью впевнений, що український боксер не зможе перемогти діючих чемпіонів світу в суперважкій вазі

Мова йде про британців Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, цитує Белью BoxingScene.

"Усик - блискучий боксер. Люди постійно запитують мене, як він буде виглядати в супертяжах. Думаю, що у нього вистачить майстерності, щоб впоратися з кожним суперником, крім двох.

Мова про великих хлопчиків. Не думаю, що Усик досить великий, щоб перемогти Джошуа і Ф'юрі. Зрозумійте мене правильно, Олександр може лідирувати за очками проти Джошуа, але потім Ентоні добереться до нього і прикінчить, роблячи все поступово. Коли справа дійде до Ф'юрі, то він просто не дозволить Усику підійти досить близько. Тайсон величезний. Усика можна побити тільки завдяки розмірам", - заявив Белью.

Раніше ми писали, що мільйонні гонорари в боксі отримують одиниці, але популярні боксери Олександр Гвоздик і Олександр Усик можуть розраховувати на кругленьку суму

Імениті спортсмени можуть за один бій заробити собі, як мінімум, на гарну квартиру або машину. Ми вирішили дізнатися рекордні гонорари найвідоміших українських боксерів: Олександра Гвоздика та Олександра Усика.

Олександр Гвоздик

Найбільшим гонораром для Гвоздика стала сума в мільйон доларів, яку він отримав за бій проти Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Олександр Усик

Стало відомо, скільки заробив колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик за свій поєдинок проти британця Тоні Белью.

У контракті українця були прописані конкретна сума призових, а також відсоток від продажу платних трансляцій бою на території Великобританії, де глядачі платили за доступ до перегляду 24,95 фунтів. Підсумковий гонорар Усика склав 2,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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