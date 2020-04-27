Український супертяж Олександр Усик розповів, чи потрібно займатися боксом жінкам

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю польському виданню Рrzeglad sportowy.

Так, Усик заявив, що жінкам не варто займатися боксом, оскільки так вони “втрачають свою жіночність”. Боксер переконаний, що “жінка – повинна радувати око чоловіка, який повинен її захищати, а іноді і радувати”.

“Жінки повинні робити щось красиве і жіночне. Наприклад, танці, спів або мистецтво”, – сказав Усик.

До речі, нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик розкрив подробиці особистого життя під час Великого посту.

Зокрема, боксер розказав від чого утримувався в цей час.

«Від чого я утримуюся під час посту? Від багатьох речей. Утримуюся від близькості з дружиною. Але це повинно прийти до обох людей - і до жінки, і до чоловіка. Якщо чоловік дотримується посту, а дружина вимагає від нього подружніх зобов'язань, то їх треба виконувати. Якщо ви удвох до цього прийшли, то це маленька перемога.

Я стежу за своєю мовою, висловлюваннями. Всі ми люди, буває іноді лихослів'я. Намагаюся не тільки під час посту, але в побуті не використовувати ці непотрібні слова. Утримуюся від тусовок, зустрічей, абсолютно непотрібних посиденьок і розмов. М'якше треба ставати. Не тільки коли йде піст, а в будь-який час», - поділився Усик.

Нагадаємо, що дружина Усика без сорому похвалилася шикарними формами.

Як повідомляла Politeka, раніше дружина екс-динамівця зняла все зайве, засвітивши шикарні форми.

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