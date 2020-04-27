В мережі показали, як виглядали б Ф'юрі, Усик і Кличко, якщо б були жінками
32-річний Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO), а також WBC.
Провал Меган Маркл і принца Гаррі в США викликав переполох у королівській родині: "Стало кошмаром"
Орбакайте похвалилася стильними хоромами, кадри розкоші: "не гірше, ніж у Пугачової"
Безсоромна Ратаковськи виставила п'яту точку заради жаркого кадру: міні-бікіні нічого не приховало
Кабмін несподівано змінив тарифи на газ: скільки доведеться заплатити українцям у травні
33-річний Олександр Усик раніше був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, але потім відмовився від титулів заради переходу в суперважку вагову категорію.
44-річний Кличко ставав чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF.
До речі, американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений, що нокаутує Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)
У той же час, він вважає, що українець хоче покарати його за зухвалу поведінку.
«Знаєте, ми залізли йому в голову. Ні, не так. Мій батько заліз йому в голову. Ви ж ніколи раніше не бачили, щоб Ломаченко говорив лайно. Він змушує свої руки говорити. Б'є суперників і змушує їх здаватися.
Він відчуває щось по відношенню до нас. Він відчуває загрозу. Він хоче, щоб коли все це завершилося, то у нього була можливість нам поглянути в очі і сказати щось типу такого лайна: «Ніколи більше не проявляйте до мене неповагу».
Але я абсолютно впевнений, що нокаутую його. Немає різниці, якою рукою. Однією з них я відправлю його дупу в нокаут».
Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".
А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".
Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".