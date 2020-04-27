В мережі показали, як виглядали б Ф'юрі, Усик і Кличко, якщо б були жінками

32-річний Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO), а також WBC.

33-річний Олександр Усик раніше був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, але потім відмовився від титулів заради переходу в суперважку вагову категорію.

44-річний Кличко ставав чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF.

До речі, американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений, що нокаутує Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

У той же час, він вважає, що українець хоче покарати його за зухвалу поведінку.

«Знаєте, ми залізли йому в голову. Ні, не так. Мій батько заліз йому в голову. Ви ж ніколи раніше не бачили, щоб Ломаченко говорив лайно. Він змушує свої руки говорити. Б'є суперників і змушує їх здаватися.

Він відчуває щось по відношенню до нас. Він відчуває загрозу. Він хоче, щоб коли все це завершилося, то у нього була можливість нам поглянути в очі і сказати щось типу такого лайна: «Ніколи більше не проявляйте до мене неповагу».

Але я абсолютно впевнений, що нокаутую його. Немає різниці, якою рукою. Однією з них я відправлю його дупу в нокаут».

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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