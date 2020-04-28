Ветеран АТО Леонід Остальцев жорстко розкритикував Олександра Усика за його громадянську позицію

"Олександр, будучи чемпіоном світу з боксу, будучи українцем, а ви себе таким вважаєте, будучи чоловіком, який все ж чогось вартий, ви зобов'язані мати чітку і обґрунтовану позицію, а не півтори години "мир, дружба, жуйка", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі", - заявив Остальцев.

Остальцев згадав свій попередній конфлікт з Усиком, де назвав боксера мавпою.

"Хочу сказати, що ви навіть не мавпа - мавпи в цілому мирні тварини. Багато біди від них не буває. Вас, Олександре, я хочу назвати іншим словом - ви звичайний манкурт. І, звичайно, я запрошую до себе на розмову один-на-один, бо відповідаю за свої слова і вчинки особисто і завжди", - додав Остальцев.

До речі, українців розлютило останнє інтерв'ю знаменитого боксера Олександра Усика

Нещодавно український боксер Олександр Усик заявив, що у нього залишилося багато друзів у РФ. За його словами, росіяни не винні в тому, що сталося на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на "царьках, що на горі, чогось не поділили".

Спортсмен поплатився за свої заяви, адже українці в мережі рознесли його по повній програмі. Багато українців відзначали, що розчаровані у боксера після цього інтерв'ю. Інші намагалися знайти причину таких слів, припустивши, що це наслідки "сильних ударів в голову".

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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