Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко активно веде власну Instagram-сторінку

Футболіст частенько радує шанувальників різними фотографіями і цікавими відеороликами, передає Politeka.net.

Так, нещодавно футболіст показав фото, на якому показав свою кохану Валерію Бойко.

На знімку видно, як дівчина лежить в чорній сукні й піску і одночасно позує перед камерою, акцентуючи увагу на власні груди.

Фолловери голкіпера "завалили" фотографію лайками та коментарями щодо того, що його дружина виглядає чудово і йому з нею дуже пощастило.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала, як тренується вдома

Левченко показала уболівальникам, що залишається вдома і дотримує всі правила під час карантину, передає Politeka.net.

Фотографіями спортсменка поділилася у своєму Інстаграмі.

У коментарях користувачі мережі пишуть компліменти Левченко.

До речі, нещодавно Дар'я Білодід показала, як можна тренуватися вдома.

Спортсменка виклала в Instagram відео своїх тренувань і закликала українців берегти своє здоров'я та здоров'я рідних.

"І не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома. Тому дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах", - написала Білодід в Instagram".

Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.