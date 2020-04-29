Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко активно веде власну Instagram-сторінку
Футболіст частенько радує шанувальників різними фотографіями і цікавими відеороликами, передає Politeka.net.
Так, нещодавно футболіст показав фото, на якому показав свою кохану Валерію Бойко.
На знімку видно, як дівчина лежить в чорній сукні й піску і одночасно позує перед камерою, акцентуючи увагу на власні груди.
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Фолловери голкіпера "завалили" фотографію лайками та коментарями щодо того, що його дружина виглядає чудово і йому з нею дуже пощастило.
Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала, як тренується вдома
Левченко показала уболівальникам, що залишається вдома і дотримує всі правила під час карантину, передає Politeka.net.
Фотографіями спортсменка поділилася у своєму Інстаграмі.
У коментарях користувачі мережі пишуть компліменти Левченко.
До речі, нещодавно Дар'я Білодід показала, як можна тренуватися вдома.
Спортсменка виклала в Instagram відео своїх тренувань і закликала українців берегти своє здоров'я та здоров'я рідних.
"І не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома. Тому дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах", - написала Білодід в Instagram".
Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.
Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.