Екс-півзахисник збірної України з футболу Євген Левченко поділився думкою про висловлювання боксера Олександра Усика

Заяву екс-футболіст зробив у прямому ефірі в записі Tribuna.com.

«У Нідерландах такі люди теж є. Я навіть не знаю, як це назвати. Іноді замислюєшся, чому такі висловлювання робляться такими дорослими людьми», — сказав Левченко.

Крім того, колишній хавбек збірної України заявив, що ні з одним висловом боксера не згоден — ні Крим, ні про вірус, ні в інших питаннях.

Він зазначив, що заяви про боксера вживання часнику, причащанні і цілування ікон, як способи протидії вірусу, є нерозумними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Усик закликав українців відвідувати храми, незважаючи на карантин.

"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, – це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Все дурниця, друзі. Ходити в храм, причащатися і тоді буде все добре", – говорив він.

Також Усик нещодавно розповів, потрібно займатися боксом жінкам.

Так, Усик заявив, що жінкам не варто займатися боксом, оскільки так вони “втрачають свою жіночність”. Боксер переконаний, що “жінка – повинна радувати око чоловіка, який повинен її захищати, а іноді і радувати”.

“Жінки повинні робити щось красиве і жіночне. Наприклад, танці, спів або мистецтво”, – сказав Усик.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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