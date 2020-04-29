Екс-півзахисник збірної України з футболу Євген Левченко поділився думкою про висловлювання боксера Олександра Усика

Заяву екс-футболіст зробив у прямому ефірі в записі Tribuna.com.

«У Нідерландах такі люди теж є. Я навіть не знаю, як це назвати. Іноді замислюєшся, чому такі висловлювання робляться такими дорослими людьми», — сказав Левченко.

Крім того, колишній хавбек збірної України заявив, що ні з одним висловом боксера не згоден — ні Крим, ні про вірус, ні в інших питаннях.

Популярні новини зараз

Сутички почалися під Кабміном, стягують Нацгвардію, дороги заблоковані: "Нам треба годувати сім'ї!"

Важкі бої на Донбасі, сили ЗСУ несуть втрати: "Жоден бронежилет не врятує", кадри з місця атаки

Гігантську рибу виловили в лимані під Одесою: як вона виглядає, фото

Виплати українцям вже перерахували, не потрібно чекати травня: скільки грошей світить пенсіонерам
Показати ще

Він зазначив, що заяви про боксера вживання часнику, причащанні і цілування ікон, як способи протидії вірусу, є нерозумними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Усик закликав українців відвідувати храми, незважаючи на карантин.

"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, – це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Все дурниця, друзі. Ходити в храм, причащатися і тоді буде все добре", – говорив він.

Олександр Усик

Також Усик нещодавно розповів, потрібно займатися боксом жінкам.

Так, Усик заявив, що жінкам не варто займатися боксом, оскільки так вони “втрачають свою жіночність”. Боксер переконаний, що “жінка – повинна радувати око чоловіка, який повинен її захищати, а іноді і радувати”.

“Жінки повинні робити щось красиве і жіночне. Наприклад, танці, спів або мистецтво”, – сказав Усик.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".

Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".