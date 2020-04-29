Відома боєць змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант залишила ринг заради спокусливого образу на пляжі

На фото Пейдж стоїть у білому бікіні, яке майже не закриває об'ємну груди. Ванзант стояла на пляжі і її зняли за стегна, а образ боєць доповнила розпущеним волоссям, які частково закривали їй обличчя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хтось закликав до сексуального фото?", - підписала фото Пейдж.

Фанати поставили майже 150 тисяч лайків і написали безліч коментарів, в яких вихваляли красу борця.

Повідомлялося, що американська модель з UFC Пейдж Ванзант показала фото гарячої тренування.

Так, спортсменка разом з хлопцем Остіном Вандерфордом, який є бійцем MMA, опублікувала фото з нічного тренування.

Знімок зібрав більше 134 тисяч лайків. На наступний день Ванзант опублікувала ще одне фото зі своїм хлопцем - на цей раз вони оголені готують на кухні.

Повідомлялося, що боєць змішаних єдиноборств у MMA і Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Пейдж Ванзант трохи не задушила американського військового.

Інцидент стався, коли спортсменка виступала перед американськими військовими. Дівчина трохи не задушила службовця ВМС США.

Дівчина вирішила показати задушливий прийом на одному з добровольців. Коментуючи свої дії, Ванзант щільно обхопила чоловіка за шию.

Нагадаємо, Знаменита спортсменка збільшила принади і знялася в гарячій фотосесії

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