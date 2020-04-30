Володар Кубка світу та призер ЧС з хайдайвінгу Артем Сільченко розповів, що без роздумів погодився на роботу вантажником

Раніше 36-річний спортсмен був позбавлений зарплати у збірній Росії.

«Я не скаржуся і не плачу. Всі спортсмени зараз без роботи; єдине — хтось залишився на зарплаті, для них мало що змінилося. Сидиш вдома, піднімаєш ніжки красиво, викладаєш в інтернет — гроші, як і раніше йдуть. Але в моєму випадку так не вийшло — значить, треба шукати інший спосіб заробітку.

Мені сказали, що можна піти вантажником — і я відповів: із задоволенням. Не бачу нічого ганебного — звичайне чоловіче заняття, я і в юності якийсь час був вантажником», — цитує Сільченко Sports.ru.

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«Кажучи про тих, хто зараз б'ється в професійному боксі, якщо говорити про суперважкій вазі, то я вважаю, що потенціал є сильний у Джошуа, поставлю його на перше місце.

Ну і поставлю на Усика, але йому в цій вазі ще треба обжитися. Хоча, якщо він зараз зустрітися з Ф'юрі, то, на мій погляд, він виграє», – сказав Чакхієв.

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