Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць світу, показала футбольний наряд

На фото Сьюзі позує в кросівках, гетрах, міні-трусиках і топіку. Кортес однієї задерла трохи ногу нею і тримає м'яч, а сама стоїть біля сітки, за яку взялася руками. Фотографія вийшла досить спокусливою і спортивної. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сумую за мою футболу, Барселона", - написала Кортес під фото і поставила тег на лідера каталонців - Ліонеля Мессі.

Фанати поставили більше 11 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ти виглядаєш приголомшливо", "Чудова", "Ти така гаряча Сьюзі, я люблю твоє тіло", "Не класика", "Выглялдишь чудово, люби свій наряд, а квітковий наряд - дуже добре".

Раніше ми повідомляли, що Відома бразильська модель Сьюзі Кортес показала новий спокусливий образ.

На фото Сьюзі позує в білому мініатюрному білизна. Кортес лежала на ліжку на животі і можна легко побачити п'яту точку дівчини. Волосся у зірки були в цей раз розпущені.

Повідомлялося, що відома бразильська модель Сьюзі Кортес показала гарячий спосіб.

На фото Сьюзі сиділа на ліжку і розсунула ноги. На ній було крихітне білизна, яке Кортес прямо на фото почала розв'язувати, так і хочеться сказати зірці, щоб не зупинялася. В трусиках і бюстгальтері були засунуті стодоларові купюри. На кадрі можна добре помітити підкачані форми моделі, тіло вражає своєю пружністю.

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