Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала свою головну гордість в одній білизні

Бразильська фотомодель і дворазова володарка титулу «Міс Бум Бум» Сьюзі Кортез регулярно балує шанувальників відвертими фото в купальниках, в білизні і навіть повністю оголеною, повідомляє Politeka.net.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дівчина показала себе в одній білизні, вибравши дуже пікантну позу: вона вляглася на диван животом вниз, максимально виставивши на камеру апетитну п'яту точку. Заради фотосесії Сьюзі розпустила довге густе волосся, яке прикриває верхню частину її тіла. А пильний погляд в об'єктив робить знімок ще більш ефектним.

Фото, під яким Кортез побажала підписникам доброї ночі, вийшло надто сміливим, але шанувальники оцінили, засипавши модель компліментами в коментарях.

Раніше Сьюзі Кортез опублікувала ще один знімок, на якому постала спиною, щоб продемонструвати свою п'яту точку. Модель позує в білизні, що складається з тонких ремінців.

Такий відвертий "наряд" нічого не прикриває, а лише надає образу більшої пікантності. Тонкі ниточки вп'ялися в шкіру Кортез на спині, сідницях і ногах. Не можна не звернути уваги на пишний бюст, сідниці і тонку талію моделі.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез в міні-бікіні змусила червоніти: «Це щось божевільне».

Як соббщала Politeka, Сьюзі Кортез роздяглася і застигла в непристойній позі: нічого собі обсяги.

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