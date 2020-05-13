Відома американська модель і актриса Емілі Ратаковскі покрасувалася у відвертому спортивному вбранні

28-річна Ратаковскі на своїй сторінці в Instagram регулярно радує підписників пікантними фото з мінімумом одягу, і навіть звичайний спортивний одяг в її виконанні виглядає суперспокусливо, повідомляє Politeka.net.

Модель ще кілька років тому запустила власний бренд одягу, який спеціалізується на випуску купальників, але також в асортименті є білизна та інші відверті міні-наряди.

Так, нещодавно Ратаковскі продемонструвала спортивний, але до безумства спокусливий комплект: чорні велосипедки і короткий топ з довгим рукавом, які ідеально підкреслюють тонку талію і пишний бюст моделі.

Емілі також продемонструвала інші варіації наряду: яскраві кольори і короткий рукав теж відмінно підкреслюють принади моделі. Також для фотосесії вона перемістилася в більш інтимну обстановку і позує, сидячи на ліжку.

Раніше Емілі Ратаковскі продемонструвала на собі кілька бікіні, які ідеально припали їй по фігурі. Фото розлетілися по мережі і досі їх обговорюють.

Наприклад, на одному з кадрів апетитна модель з'явилася на пляжі в блакитному купальнику, лямки якого обплели її тонку талію. Крихітні плавки ледве приховували найінтимніше.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковскі зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що Ратаковскі в мереживному боді виставила напоказ свою пишну "душу".