Модель Демі Роуз прославилася в мережі завдяки своїм пишним формам, милому обличчю і абсолютній відсутності сорому

На своїй сторінці в Instagram Демі регулярно балує шанувальників, позуючи на фото в купальниках, нижній білизні або зовсім без одягу, повідомляє Рoliteka.net .

Демі прославилася як «британська копія Кардашьян», і хоча вона молодша за суперзірку майже на 15 років, її форми нітрохи не поступаються розмірами.

Нещодавно під час відпочинку в Лос-Анджелесі модель влаштувала прогулянку на велосипеді, надівши для виходу на люди тільки рожеве міні-бікіні, яке ніяк не розраховане на такі пишні груди і апетитні стегна.

На одному з фото Демі позує, притиснувши до грудей білого пухнастого кролика. "Велосипеди і кролики💕", — коротко підписала пікантний фотосет модель.

На інші фото Роуз без краплі скромності постала у всій красі. Мікроскопічний купальник оголює і видатний бюст моделі, і пікантні місця в зоні бікіні. А на задньому плані перехожі спостерігають це все наживо.

Раніше Демі Роуз показала засмагле тіло в золотистому бікіні, повністю розшитому блискітками і маленькими камінчиками. При цьому видно, що волосся знаменитості трохи вологе, ніби вона щойно вийшла з води.

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