Популярна українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва підкорила українців новим спортивним образом під час тренування

Співачка вирішила повернутися до занять йогою і повідомити про це підписникам за допомогою спокусливого фото, повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу Даша позує на камеру в облягаючих фіолетових лосинах і топі з довгим рукавом, які дуже вдало підкреслюють її тонку талію і підтягнуту фігуру. Босі ноги і акуратний пучок на голові додають образу аскетичності, і в той же час відвертості.

"На фото, повертатися в йогу, звичайно, легше 😂🤭Хто зі мною?" — жартує Астаф'єва в підписі до світлини.

"Ох красива йогиня!", "наша красуня🔥🔥🔥", "Красива😍", "Даша! Ти прекрасна!", "Тростинка 😍", — пишуть в коментарях захоплені шанувальники.

Раніше українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої. На знімку українська співачка постала зовсім голою, вона прикривалася, наскільки це можливо, лише ковдрою.

Даша позувала перед дзеркалом, вигнувшись і виставивши свою п'яту точку. Співачка притулилася до свого відображення губами. Образ української знаменитості завершили прикраси.

Нагадаємо, Каменских, Астаф'єва, Джамала та інші брюнетки помірялись яскравими образами: топ фото.

Як повідомляла Politeka, напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.

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