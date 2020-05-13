Популярна українська співачка Тіна Кароль, якій приписують роман із колегою по шоу "Голос країни" Даном Баланом, показала, як займається спортом, і розповіла про своє харчування для схуднення

Нещодавно на фан-сторінці співачки в Instagram з'явилося відео, в якому в прискореному режимі можна подивитися тренування Кароль повідомляє Politeka.net. Тіна в чорно-білих лосинах і світлому худі показала шанувальникам, як займається спортом біля свого будинку в Зазим'ї: зірка по черзі стрибає на скакалці і віджимається.

Раніше Тіна Кароль поділилася секретами свого схуднення. Як виявилося, співачка дотримується кетозу (вуглеводного голодування), яка давно є популярним методом схуднення серед зірок. Суть дієти полягає в скороченні вживання вуглеводів і збільшенні кількості вживаних жирів.

"Клин клином — необхідно їсти жири. Як би це зараз складно і дивно не звучало. Коли ви їсте жири, ви вбиваєте свої жири цим. Я їм масло, сир, сосиски, сало, але не їм вуглеводів. Овочів я вживаю дуже мало", - зізналася Кароль.

"Почитайте про такий термін як "кетоз". Необхідно загнати в нього свій організм. Це нова технологія, яку від нас чомусь приховують", — радить артистка.

Щоправда, як зазначає більшість шанувальників в коментарях, подібний спосіб схуднення не дуже корисний для здоров'я.

Нагадаємо, Тіна Кароль спокусила видом в тісній сукні з блискіток: "Так ні один Балан не встоїть!"

Як повідомляла Politeka, Каменських, Лобода, Тодоренко та інші зірки приголомшили виглядом під час тренування.

Також Politeka писала, що Кароль показала, якими солодощами її балує коханий чоловік: "Всі думки про Дана".