Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, активно займається спортом

Красуня володіє ідеальною фігурою і нерідко ділиться знімками та відео зі своїх тренувань, пише Рoliteka.net.

Для зручності зірка вибирає топи та футболки, що і зробила в цей раз. Так, у розділі сториз Instagram вона з'явилася в білому облягаючому топі, який обтягнув її немаленькі принади.

З крихітного топа, здавалося, форми скоро вистрибнуть.

Також модель була в штанах ніжного зеленого відтінку, які трималися на її красивих стегнах.

Келлі не тільки займалася спортом, але та встигла фотографувати себе в дзеркало: "Пружна краса".

На одному з кадрів "ангел" постала на весь зріст, вихваляючись струнким підтягнутим тілом. Не можна не звернути уваги на тонку талію і пружний живіт.

На іншому Гейл лягла на каремат і покачала прес. Цього разу зірка зібрала волосся в пучок, щоб не заважало. Видно, як м'язи напружилися, але при цьому модель виглядала невимушено.

Оскільки знімки були опубліковані в сторіз, ніхто з шанувальників моделі не зміг відкрито їх прокоментувати, але можна говорити з упевненістю, що зірка отримала масу хвалебних коментарів.

Нагадаємо, Келлі Гейл з'явилася в чорному купальнику з блискітками. Тоненькі лямки ніби обплели груди, надаючи образу пікантності. Купальник підкреслив пишний бюст.

Також Келлі наділа коротенькі шорти, що тримаються на її тонкій талії.

Раніше повідомлялося, що фанати Келлі Гейл на відповідній сторінці опублікували фото кумира, де вона позує посеред пустелі.

На зірці тільки наряд з сітки без білизни, а її пікантні місця прикривають дві наклейки.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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