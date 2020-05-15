Відома бразильська фитнес-модель Джулія Салимени показала гарячі одягу зовсім без одягу

На першому фото красуня показує свої форми в карнавальних пір'ї, які нічого не прикрили. Джулії довелося закривати руками спокусливі місця, щоб нічого не засвітити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Салимени вже стояла в спокусливому блискучому нижній білизні і на підборах. Образ дівчина доповнила вушками з пір'я, що стирчали з волосся.

На ще одному кадрі красуня змінила образ на яскраве боді, а в руках тримала карнавальну маску. Доповнила цибулю модель великим каблуком, розвернувшись п'ятою точкою до камери.

Кадри вийшли дуже спокусливими і відвертими. Так і хочеться під ними написати, що це "Еталон краси".

Раніше ми повідомляли, що молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала головні достоїнства своєї фігури.

Так, в цей раз знаменитість представила яскраві кадри в модному купальнику яскраво-жовтого кольору і вигідно який підкреслив її досить стильні форми:

«Так, так дуууже рада випустити новітню колекцію @shopsommerray купальників на вас, хлопці, планувалося початок ще квітня, але слідкуйте за оновленнями», - написала Соммер.

Повідомлялося, що фітнес-модель Сьюзі Кортез, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала свою головну гордість в одній білизні.

цього разу на своїй сторінці в Instagram дівчина показала себе в одній білизні, вибравши дуже пікантну позу: вона вляглася на диван животом вниз, максимально закопиливши на камеру апетитну п'яту точку. Заради фотосесії Сьюзі розпустила довгі густі волосся, які прикривають верхню частину її тіла. А пильний погляд в об'єктив робить знімок ще більш ефектним.

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