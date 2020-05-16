45-річний британський футболіст Девід Бекхем випадково показав світові, що роки беруть своє

Визнаний секс-символ і мрія мільйонів жінок по всьому світу виявився безсилим перед природою.

Від колись розкішної шевелюри легенди світового футболу скоро можуть залишитися одні сльози. Принаймні, таке припущення зробили прихильники спортсмена, побачивши його нові фотографії, передає Daily Mail.

Приводом для таких песимістичних прогнозів стала недавня поява Девіда Бекхема на вулиці. Ненадовго вирвавшись із самоізоляції, футболіст вирішив з'їздити в магазин за продуктами, прихопивши з собою доньку Харпер.

Очевидці звернули увагу на те, що Девід виглядає помітно полисілим, схудлим і постарілим.

Як відзначає видання, за час карантину спортсмен виходив з дому кілька разів, але кожного разу на ньому був головний убір. Шанувальники зірки припускають, що він соромиться залисин.

Правда, сам Бекхем ще в 2012 році зізнавався, що не соромиться змін у зовнішності, а якщо його шевелюра порідшає, він просто поголиться налисо і все.

Подейкували, що причиною облисіння секс-символа стали стреси в сімейному житті і проблеми у стосунках з дружиною. Як відомо, його підозрювали в інтрижках з молодшими моделями, через що Вікторія помітно охолола до чоловіка.

Один час в пресі також ходили чутки, що Девід звернувся до послуг фахівців по відновленню волосся, хоча свого підтвердження вони не знайшли.

Раніше ми розповідали про те, що 20-річний Бруклін, син Девіда і Вікторії Бекхем, закрутив роман з 27-річною моделлю, зовнішність якої сильно здивувала. Він зустрічається з красунею Фібі Торранс, котра при певному ракурсі просто копія матері хлопця.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем вразила всіх своїм зовнішнім виглядом на іспанському весіллі: фото ікони стилю.

Як повідомляла Politeka, дружина відомого футболіста поділилася відвертим фото: «за гранню приголомшливого».

Також Politeka писала про те, що Бекхема застукали за поцілунком з семирічною дівчинкою: «виглядає дивно».