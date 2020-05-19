Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей розбурхала фігурою в нових палких образах

Дівчина вважається однією з самих молодих і популярних моделей, тому кожен день на її сторінці в соціальній мережі Instagram появляютс нові кадри зі зйомок. Дівчина любить показувати себе в образах спортивних, модних купальниках і нових костюмах. В цей раз Соммер представила цілу добірку фото, повідомляє Politeka.

Так, дівчина постала в цей раз на серії фото в яскравих купальниках на зав'язках і модному топі чорного кольору. Дівчина помітила, що захоплена цією колекцією:

«Я одержима новими бікіні, а також просто постерами на сайті, де їх замовила!», - повідомила Соммер.

Шанувальники Рей тут же відповіли:

«Я одержима тобою, дівчинка», «Взу, це так зухвало», «Вистачить підривати мій мозок, Соммер», «зводишь з розуму», «Гей, ти можеш відповісти?», «Тебе хочеться намалювати🥰🥰🥰😘», «Цікавий факт: вона ніколи не відповідає на її коментарі :(», «не могли б ви бути матір'ю моїх дітей», «Ти надихаєш мене».

До цього дівчина без сорому резделась перед камерою, спокусливо знявши з себе коротенькі шортики з світлою джинсової тканини і посвітила гідністю в одному білому бікіні, спокусливо вигнувшись і продемонструвавши підтягнуте тіло, яке багато тренує і активно це показує.

На нових кадрах дівчина також показала ідеальний вигляд у тісному чорному корсеті і таких самих акуратних рукавичках. Ось що пишуть користувачі:

«вгадайте, хто захопився білизною не я ...», «застрягла в пральній машині?», «Я б зробила вашу прання безкоштовно», «це. Це мистецтво😍», «Я допоможу тобі зняти їх», «Уяви, що ти ходиш, щоб випрати одяг, і ти тільки що бачив, як ось так ...», «боже мій», «Це просто смішно», «Ви насправді так досконалі 😍💛», «Чому ви робите це в публічному просторі».

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